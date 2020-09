La Selecta jugaría un amistoso en noviembre

Hace una semana atrás, Concacaf confirmó que se suspendió el inicio de la primera ronda de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que iba a comenzar a principios de octubre. El motivo de esta decisión es que la mayoría de los países que competían todavía no tenían sus fronteras abiertas para el ingreso de extranjeros y eso complicaría la realización normal del torneo.

El Salvador fue una de las federaciones que pidió posponer todo hasta que se empiece a normalizar un poco más. Pese a este pedido de no jugar durante estos meses, la Selecta analiza seriamente disputar un encuentro en noviembre con algún combinado de la región, tanto en tierras cuscatlecas como de visitante.

“Fuimos enfáticos en pedirle a CONCACAF y que elevara esa solicitud a FIFA para que las fechas de octubre y noviembre se suspendiera, ya nos notificaron que en octubre y noviembre no habrá partidos, (pero) lo que he mencionado es que nos están invitando a jugar, pero realmente, en octubre es bien difícil jugar en fecha FIFA, si nosotros éramos los promotores de que no se jugara, no es posible que estemos pensando en jugar”, estos fueron los dichos del presidente de la Federación, Hugo Carrillo.

Hugo Carrillo analiza la posibilidad de jugar un partido en noviembre.

Pese a estos dichos, El Salvador recibió la propuesta de Guatemala para jugar un amistoso durante los próximos meses y Carrillo decidió dejar la puerta abierta para un posible duelo contra los chapines: "Luego, en noviembre veremos el comportamiento de la pandemia y esa obviamente será otra decisión, de momento, es difícil que juguemos en octubre”.

Las próximas semanas serán fundamentales para ver que decisión termina tomando la Federación con respecto a los duelos amistosos. El entrenador y los jugadores de la Selecta serían los que insisten con jugar algún partido para tener más continuidad y la oportunidad de conocerse más entre los convocados.