Juan Cortés arremetió contra FESFUT por anularle el título a Once Deportivo

En frío y con los ánimos bajo control, el director técnico español de Once Deportivo, Juan Cortés, dio sus opiniones sobre la decisión de la FESFUT de retirar el título del Clausura 2020 al equipo fronterizo, que terminó en primer lugar con 20 puntos en las 11 jornadas que se disputaron de ese certamen. En marzo pasado, luego de se agudizara la crisis sanitaria por coronavirus, la FESFUT dio por finalizado el Clausura y le había dado la corona al club oriundo de Ahuachapán.

Cortés, que solo estaba a la espera de la versión oficial sobre la decisión de FESFUT, dijo que este caso no estaba bajo su control, por lo que se queda tranquilo, tras la decisión de la entidad rectora del balompié nacional.

El español disfruta su estadía en Once Deportivo.

"Esto no es algo que dependa de mí. Que nos quiten el título no es algo que me preocupe en exceso. Pero sí es un daño a la imagen de jugadores y cuerpo técnico. Nosotros en ningún momento pedimos ser campeones. Pero nos nombraron campeones cuando ya ha habíamos logrado el objetivo de salvar la categoría. Cuando nos nombraron campeones, celebramos como lo hubiera hecho cualquier persona. Pero ahora que se echan para atrás, no sé en qué parte se están echando para atrás. Queda por ahí un poco de duda", explicó el técnico europeo en charla con El Gráfico.

@11deportivofc jugadores, directiva, cuerpo técnico y afición. Ahora más que nunca un orgullo de lo que hemos conseguido en este poco tiempo y todo lo que hemos demostrado fuera y dentro de la cancha!!⚽️⚽️�������� pic.twitter.com/CaqTcYaBKD — Juan Cortés (@DTJuanCortes) April 30, 2020

Por por otra parte, el estratega ibérico dijo que por un lado sólo queda acatar lo que ha dispuesto la FESFUT en cuanto a lo del título del Clausura 2020, pero por otro, trajo a cuenta de nuevo los daños y perjuicios que puede tener esa determinación para la imagen del equipo fronterizo.

"Tampoco estaba esperando que nos fueran a entregar un trofeo, ni mucho menos una medalla. No es algo que me preocupe. Es algo que asimilo y solo toca acatar lo que diga la FESFUT. No nos queda de otra. Pero puede haber daños y perjuicios para la imagen de un club. Hay unos jugadores y un cuerpo técnico a los que se nos proclamó campeón . Deduzco que hay algo firmado, pero ya te digo no es algo importante que te nombren campeón o no", concluyó el estratega que llegó a las filas de los fronterizos desde el Clausura 2020.