Jonathan McDonald se defiende: "En lo que dije nunca menciono a la Liga"

Herediano volvió a levantar un nuevo trofeo, la Supercopa de la Liga Promérica en esta oportunidad, luego de vencer por 2-0 al Saprissa. Ambas conquistas llevan el mismo nombre: Jonathan McDonald. El delantero firmó un doblete y fue elegido como el mejor del encuentro, aunque lo que más repercutió fue uno de sus dichos.

"Tenía mucho tiempo de no celebrar un título", fue textualmente aquella frase. La misma caló hondo en los sentimientos del simpatizante del Alajuelense, club donde militó el ariete durante muchos años. Sin embargo, luego de haber visto la repercusión que trajo, decidió emitir un comunicado para aclarar los tantos.

Jonathan McDonald elegido jugador del partido contra Saprissa

"Buenas tardes. Con asombro me encuentro reacciones de todo tipo y hasta artículos de opinión carentes de fundamento sobre mis declaraciones del sábado", comienza el texto. "Para evitar malos entendidos, quiero aclarar que en lo que dije nunca menciona a Liga Deportiva Alajuelense", agrega.

"Soy una persona agradecida. Cuando me fui, escribí una carta muy sincera en la que siempre le agradecí a una afición a la que le guardo un profundo respeto por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas, a mis compañeros, a mis ex compañeros y a los técnicos que tuve por todo lo que vivimos juntos. Si con lo que dije el sábado herí los sentimientos de la afición, o de esas personas con las que comparte camerino, las disculpas del caso", añade.

"Cuando hablé de lo que me encontré en el Club Sport Herediano, sobre las decisiones, de que todo se conversa y de que todo se habla, me refería única y exclusivamente a los que toman las decisiones en la institución", denotó también. A su vez, recalcó que "jamás fue algo en contra de la afición, o en contra de quienes fueron mis compañeros. Siempre estaré agradecido con la institución que me abrió las puertas".

Finalmente, concluyó: "Nunca he hablado mal de alguna institución en la que he estado. Cuando fui parte de la Liga nunca hablé mal de Herediano. Siempre le agradecí por todo lo que me dieron y ahorita tampoco voy a hablar mal de Alajuelense porque esté en el Herediano".