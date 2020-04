Increíble: Michaell Chirinos amenaza con irse del Olimpia a dos históricos rivales

Con el pasar de los partidos, Michaell Chirinos se ha convertido en una de las figuras del Olimpia. Fue importante para que el equipo dirigdo por Pedro Troglio llegue a los cuartos de final de la Concachampions y tenga un pie en las semifinales. Se ha ganado la admiración y el cariño de los aficionados de los Albos, pero parece que lo podría perder rápidamente por unas declaraciones más que polémicas.

El futbolista estaba hablando sobre la posibilidad de ir a otros clubes de Honduras y se refirió particularmente a los Catedráticos: "Real España es el otro equipo en el que me gustaría jugar. Me gusta su afición, su estadio, su actual plantilla, hay cosas que no me gustan, pero si me gustaría vestir los colores de Real España. Esto es el fútbol, hoy estoy en Olimpia, en este momento estoy dando lo mejor para seguir, pero uno no sabe las vueltas de la vida".

Estos dichos lo dijo en una entrevista con Diario Diez. Una respuesta que dejó sorprendido a los propios periodistas, debido a la rivalidad de la Realeza con Olimpia. El futbolista no pensó en eso y abrió su corazón para confesar las ganas de vestir los colores de otro club. Hay que recordar que, desde lo profesional, Chirinos no tiene contacto con Real España. Surgió de los blancos, pasó por Lobos Buap de Mexicano y un corto pasó por los Vancouver Whitecaps.

Pero la polémica no quedó allí y contó que no tendría problema en ir al máximo rival de Olimpia: "En Motagua claro que jugaría, pero si me pones elegir iría a Real España". Además, sumó a otro equipo: "Si me habla Hector Vargas me voy al Marathon, lo digo en serio. Pero tiene que pagar la cláusula. Es un personaje el profe, me hizo debutar, creo que también se llevaría a Germán Mejía".

Sus dichos levantaron mucho enojo en los aficionados, hasta algunos no pueden creer que haya confesado esto en una entrevista por Facebook y Youtube. El futbolista no tuvo miramientos y declaró como si nadie lo estuviera grabando. Veremos si repercute en el club, Pedro Troglio todavía no lo confirmó en la lista de jugadores que pretende que continúen en la próxima temporada.