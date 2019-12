Gerson Mayén rompió el silencio y explicó por qué se va de Santa Tecla

Mayen comentó que su contrato con el club llegó al final y luego nadie de la dirigencia se acercó a él para renovarle tras el final de la Liga Nacional. Sin embargo, aclara:

“Creo que si ellos hubieran platicado conmigo, mi decisión era ya no seguir en el equipo. Hay situaciones personales y ellos saben del porqué”.

Aclara que termina en buenos términos con el técnico Marco Sánchez, al igual que con el presidente Guillermo Figueroa, y agradece por los buenos momentos vividos, en especial por los campeonatos ganados allí.

Para Gerson, el título más significativo fue el del Aperrtura 2008, ganado ante el Alianza. “Fue algo especial, porque estábamos unidos en la parte grupal, con el cuerpo técnico. El año pasado es el que más recuerdo por los momentos compartidos con los compañeros. También recuerdo la que ganamos con el Loco Abreu como jugador, en el Apertura 2016”, recordó.

De cara al futuro, Mayén señala que hay opciones de seguir jugando en la Liga Nacional, “pero estoy viendo si me sale algo fuera de El Salvador. Si no, me quedaré acá”, indicó.

Por otro lado, tampoco descarta regresar a La Selecta: “Nunca me voy a negar a ir a la Selección, al menos que tenga algún tipo de problemas. Pero yo no tengo problemas con nadie”.