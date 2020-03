El mensaje de Carlos Pineda tras la dura entrada a Omar Elvir

Uno de los detalles que más se desprendió de la histórica goleada por 4-1 del Motagua contra el Olimpia fue una entrada, muy dura, que Carlos Pineda efectuó contra Omar Elvir, la cual le valió la roja a los 27 minutos del primer tiempo.

Se reanuda el juego y en una de las primeras jugadas Carlos Pineda del Olimpia es expulsado. pic.twitter.com/zfw8vciFW3 — Deportes TVC (@DeportesTVC) March 14, 2020

La acción fue más que repudiada tanto en la cancha como en las redes sociales, juzgando su actitud y descreyendo de que haya sido algo fortuito lo que el futbolista del León produjo, adjudicándole una mala intención adrede.

Varias horas después del duelo, el mismo jugador realizó un descargo en su cuenta oficial de Twitter, mostrando su arrepentimiento y ofreciendo disculpas tanto a la afición como al rival que lastimó.

"Primero decir que lamento mucho mi expulsión el día de hoy que expuso al equipo, uno siempre quiere ayudar al equipo y quiere evitar dejar con jugadores menos por la desventaja que eso significa", expresó primeramente.

Luego, prosiguió: "Después explicar que la jugada no fue mi intención lastimar al contrario, yo lo que quiero es ganar posición con mi pierna pero lastimosamente lo golpeo, se mira fea la jugada pero puedo asegurar que al no poner mi peso sobre mi pierna derecha evite una lesión grave, ya que mi objetivo no es lesionar a nadie".

Finalmente, indicó: "Agradecerle a la gente su mensaje de apoyo y me veo obligado a hacer esta aclaración por la gente que puede llegar a pensar algo contrario. El torneo falta y vamos a luchar hasta el final, ya hemos demostrado y tenemos que seguir demostrando la capacidad de este equipo".