El fin de una era: Wilson Palacios anunció su retiro oficial del fútbol

Después de 18 años de carrera, Wilson Palacios decidió dejar el fútbol de forma oficial. El mediocampista se encontraba en Real Sociedad desde el año pasado y hoy le anunció a los directivos que no continuará jugando. Su determinación sorprendió a más de uno, debido a que tiene 35 años y podría seguir un tiempo más en la actividad. En su último equipo no había podido jugar muchos encuentros y prefirió dar un paso al costado.

Estas fueron sus declaraciones para anunciar públicamente que terminaría de dicarse al fútbol, por lo menos, desde adentro: “Ya no volveré a jugar más, hablé con la gente de la Real Sociedad, mi último equipo y les agradecí porque me trataron muy bien, fue una bonita experiencia, pero ya tomé la decisión de no jugar más profesionalmente”.

El Mago se destacó en la Premier League, uno de los pocos catrachos que pudo pisar fuerte en tierras inglesas. Su primer equipo allí fue Birmingham City, al cuál llego por recomendación del entrenador del Arsenal, Arsene Wegner, que lo vio en una prueba con los Gunners. Después de estar 6 meses allí, el técnico que lo venía dirigiendo se fue al Wigan y decidió llevarse al mediocampista.

"Ser entrenador es muy estresante, mejor seré agente de fútbol", Wilson Palacios. — Carlos Castellanos (@castellanos25) May 31, 2020

El gran salto en su carrera fue cuando el Tottenham decidió ficharlo por 19 millones de euros. Esa venta lo convirtió en el jugador centroamericano más caro del momento. En los Spurs estuvo durante 3 temporadas, jugó 65 partidos y marcó un gol. Después, fue comprado por el Stoke City en 8 millones de euros y formó parte de la plantilla durante 3 años. Su carrera continuo en el Miami FC, luego volvió a Olimpia y terminó su carrera en el Real Sociedad.

Pese a su exitosísima carrera, Wilson no pudo cumplir su sueño: "Soy Olimpia de corazón, siempre lo seré y me quería retirar ahí. Sin embargo por circunstancias ajenas a mi voluntad no lo pude hacer, no me arrepiento de haber ido a Real Sociedad me trataron muy bien”. Tras el anuncio de su retiro, avisó que seguirá ligado al fútbol, pero como agente de jugadores de la región.