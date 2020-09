Diego Vázquez muestra interés por sumar a Jesse Moncada en Motagua

Ya no se trata de una mera posibilidad. El interés por Jesse Moncada es concreto en Motagua, o por lo menos así lo ha dejado entrever su entrenador Diego Vázquez en los últimos días. El elemento del Real de Minas ha hilvanado un gran rendimiento en los últimos juegos, por lo que podría recalar en el ciclón azul.

"Hasta que no se cierren las inscripciones siempre existe la posibilidad de sumar a alguien. Moncada me interesa", expresó primeramente el argentino en diálogo con Diario Más. Sin embargo, manifestó que para su llegada "tiene que arreglar la directiva con la gente de Real de Minas".

Con el mismo medio (y temática) habló Jesse Moncada, explicó: "Nadie me ha dicho nada de ir a Motagua, pero si se da la oportunidad la enfrentaré y buscaré sacarle provecho". Tras ello remarcó que, si bien "no me han llamado del club", no duda en que tiene "capacidad para jugar con ellos".

Además, dio rienda suelta a ese anhelo que tiene de poder llegar al Motagua: "No puedo negar que llegar a un club grande me ilusiona. Es un equipo protagonista que pelean títulos todos los años y eso es más motivante".

Finalmente, también se refirió a su situación contractual con el Real de Minas: "Tengo contrato con Real de Minas y si no se da la posibilidad de salir seguiré defendiendo los colores del club con todo el esfuerzo de siempre. Es el equipo que me dio la oportunidad de ser profesional y estoy muy agradecido".