Carlos Pavón reveló por qué no fue a la Copa América 2001

Casi 19 años han pasado de aquella Copa América 2001, en la que la Selección de Honduras hizo su debut en el certamen más importante a nivel países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Aún después de dos décadas, una duda persistía: ¿Por qué Carlos Pavón no disputó aquel torneo? La incertidumbre se disipó en voz del propio protagonista. El exfutbolista, mediante un vivo de Facebook, reveló los motivos de su ausencia.

"No fui porque en ese entonces tuve la oportunidad de viajar a Italia. A mí me contrató el Udinese, y hablé con el profesor "Primi" Maradiaga y le dije que preferiría ir a la pretemporada para adaptarme a la Serie A. Se llegó a la conclusión y me dieron el permiso para irme", explicó primeramente el catracho.

Sin embargo, explicó que se sintió compungido tras no participar: "Después me arrepentí de haberme ido, porque mis compañeros hicieron un gran papel. Enorme lo que se hizo en esa Copa América". Finalmente, remarcó: "Fue algo que extrañé muchísimo, pero al mismo tiempo disfruté porque hicieron un gran papel".