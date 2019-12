Bryan Ruiz habló de su supuesta salida del Santos y regreso a Costa Rica

Tras el pago de unos derechos de imagen por parte del club al futbolista, se especuló con que al fin se había abierto la puerta a la rescisión del contrato. Él aclaró la verdad sobre esto.

“De momento no lo hay, no hay acuerdo. De hecho, yo quiero llegar a ese acuerdo. Santos lo sabe, yo a ellos les he dicho, pero tienen deudas atrasadas que deben cancelar, y hasta que no cancelen eso, pues yo no puedo firmar una rescisión”, comentó a La Nación.

Ruiz calificó como “difícil de responder” la pregunta sobre si no tendría problema en pasar otro año sin jugar con Santos hasta que finalice su contrato. “Lo principal es solucionar y luego ver cómo se va dando todo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo porque para las dos partes sería lo mejor, pero no puedo decir qué va a pasar”, comentó.

El tico, consciente de que es complicado de que por su edad pueda salir traspasado a otro club, reveló que en Santos le pidieron que se quedara y le prometieron que iban a darle todo cuando él les propuso que podría agarrar otra opción si el presupuesto para pagarle les resultaba muy alto.

“Luego incumplieron con ciertos pagos y pues yo ya no soy responsable de eso”, se justificó.

Dice Bryan que si tuviera 25 años habría tomado otro tipo de decisión, con tal de seguir jugando; no obstante, dice que hoy pone las cosas sobre una balanza y considera más importante que se cumpla su contrato.

Añade el 10 que sí extraña la Selección, que la sigue y que su deseo es regresar, pero es consciente de que para ello tiene que volver a jugar.

“Ronald (González) muy entendiblemente toma una decisión y hay que respetarla; de mi parte solo me queda solucionar con Santos para volver a la Selección… Cuando yo me retire de la Sele será porque sienta que acabó mi etapa: de momento no siento eso”, subrayó.

Confesó de igual forma que no solamente tuvo acercamientos con Saprissa, sino que también lo han buscado del Herediano y la Liga Alajuelense tratando de repatriarlo. “Los tres me llamaron meses atrás, no actualmente. Yo a las personas de cada club que me ha llamado le he dado agradecimiento, pero les he dicho que capaz podría pasar algo en algún momento, aunque dejo claro que mi idea es seguir afuera”, insistió.

Por ahora, la salida del técnico Jorge Sampaoli, quien nunca tuvo en cuenta a Bryan Ruiz en la plantilla del Santos, no afectaría en nada la intención de irse del costarricense.