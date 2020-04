Anécdota: cuando Emilio Izaguirre estuvo a un paso de la Premier League

La llegada de Emilio Izaguirre resultó ser una grata sorpresa para todos los fanáticos escoceses del Celtic. El hondureño se ganó el corazón de los hinchas a base de buenos rendimientos y calidad. Compitió en las grandes ligas y copas de Europa, marcó a los mejores y, en su momento, estuvo a una reunión que se concrete su pase al Manchester United en junio del 2011.

Después de ser firmado por el Celtic en el 2010, luego del mundial de Sudáfrica, el hoy jugador del Motagua tuvo una temporada de ensueño con el equipo escocés. Tras ser elegido mejor jugador de la temporada de la Premier League de Escocia en el 2011, varios gigantes de Inglaterra pusieran sus ojos en él.

Izaguirre defendiendo los colores de Honduras en Sudáfrica 2010 frente a España.

"Cuando llego a Celtic, en seis meses fui bomba en Escocia. Mi agente vino y me contó 'el Manchester te quiere por tanto' pero el Celtic pide 20 millones de dólares", contó Izaguirre. Sin embargo, el equipo inglés ofrecía 12 millones, y por esto no se terminó dando la transacción al Manchester United. Además, más tarde se supo que tambien hubo serios intentos por partes del Liverpool y el Aston Villa por el jugador.

"Tengo que confirmar que es 100% cierto que el Manchester United me estaba siguiendo y estaban interesados en mí. Fue directamente Alex Ferguson el que se puso en contacto con los dirigentes del Celtic. También sé que el Manchester United y el Celtic acordaron una reunión en julio. Tenemos que ver qué pasa, si me quedo o me voy", había explicado el hondureño a mediados del 2011.

Pero finalmente, Izaguirre continuó su carrera en la liga de Arabia Saudita cuando el Al-Feiha lo compró por 1.400.000 euros. Hoy, el futbolista se encuentra en su país de origen defendiendo la camiseta del Motagüa.