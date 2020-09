Alejandra Rubio contra Rommel Quioto: "El dinero no le quita lo bruto"

El futbolista de la selección nacional de Honduras, Rommel Quioto, y la periodista de QHubo TV, Alejandra Rubio, tuvieron un nuevo cruce de palabras por medio de sus redes sociales. Tras los rumores que los vinculaban como una nueva pareja, el asunto no terminó del todo bien, y ahora ambos se han atacado desde sus cuentas de Instagram.

"Qué se puede esperar de alguien que hasta su sombra lo rechaza...de alguna forma tienen que llamar la atención y con su poco talento y falta de creatividad solo le queda guindarse de la fama de las figuras públicas. Pobre oligofrénico el dinero no le quita lo bruto", publicó ella en una historia.

"Figuras públicas, como que trabajas en Al Rojo Vivo si nunca has salido de Tegucigalpa. Yo tengo mi propia fama, jugador internacional. Abusadora", respondió el delantero de la Major League Soccer.



"En serio hominicaco te ves ridículo. Me siento my contenta y bendecida con mi trabajo, y sigo esperando el minuto de fama. Sólo que me siento un poco confundida ¿entonces para que me ofreció dinero para subir sus seguidores? Y me rogaba para que le contestara sus patéticos comentarios en mis fotos. Nuevamente el chiste se cuenta solo", contestó la comunicadora.

Finalmente, el atacante del Montreal Impact se disculpó ante su comunidad. "Hoy si ya, mi mamá me regañó y me dijo estate quieto niño. Pido disculpas a todos mis seguidores, lo mio es el fútbol y de corazón gracias por apoyarme en las buenas y en las malas. Los quiero mucho", concluyó.