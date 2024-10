La Selección de Nicaragua jugará uno de los partidos más importantes en los últimos años, cuando este jueves reciba la visita de Jamaica en Managua por la Liga de Naciones de la Concacaf, aunque lamentablemente para sus aspiraciones se encontró con un problema de última hora.

El técnico Marco Antonio Figueroa se verá obligado a hacer cambios en su once, luego que se confirmara que Cristian Reyes quedó fuera de la convocatoria luego de una lesión, por lo que no estará en la Fecha FIFA contra los jamaiquinos y tampoco en el cierre de la fase de grupos ante Guayana Francesa.

El defensor central que milita en el Municipal Liberia de Costa Rica, es baja después de confirmarse que tiene una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por lo que no tuvo la oportunidad de entrenar y regresó a su club para continuar con su proceso de recuperación.

Este fue el comunicado de la Selección de Nicaragua

La Selección de Fútbol de Nicaragua informa, que el defensor central Cristian Reyes, ha sido dado de baja de la concentración tras realizarle los estudios pertinentes por parte del cuerpo médico, y diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Motivo por el cual, Reyes no realizó actividad alguna con el combinado nacional y no podrá continuar con los entrenamientos ni participar en los próximos encuentros correspondientes a Liga de Naciones de Concacaf.



El jugador regresará a su club, Municipal Liberia, donde continuará con su proceso de recuperación bajo la supervisión médica correspondiente. Deseamos a Cristian una pronta y satisfactoria recuperación y esperamos verlo de nuevo en las canchas representando a nuestra Selección.