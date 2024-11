El técnico de Real Estelí señala al culpable de la derrota contra la Liga Deportiva Alajuelense

Real Estelí y la Liga Deportiva Alajuelense empataron 1-1 en el estadio Independencia por el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana 2024 , resultado que no gustó nada al entrenador de los l ocales Otoniel Olivas, que no dudó en arremeter y señalar a los culpables de la paridad.

Rivas se mostró enojado en la sala de prensa, en especial por lo mostrado por el trabajo de los árbitros, en específico por las decisiones del VAR, porque a su punto de vista no se marcaron algunas faltas y en especial por un penal a favor que no fue sancionado y que pudo cambiar el resultado.

La crítica de Otoniel Olivas tras el Real Estelí vs Alajuelense

“La verdad es que nosotros en el funcionamiento de estos 90 minutos tuvimos que haber ganado, esto independientemente de lo que pasa con el bendito VAR, bendito VAR que no expulsó a un jugador del América cuando lo era, contra Herediano cuando en un accidente nos expulsan a un jugador”, comenzó diciendo.

“Hoy a un jugador del Alajuela le dio persecución a Bancy y lo agredió, pero solo amarilla hubo, el bendito VAR nos anuló un penal ya hecho, es lo único que puedo decir de este tema, pero todos ustedes fueron testigos de lo que pasó”, agregó.

Rivas siguió con la crítica: “Efectivamente el tema penal contra nosotros es complicado, en el futbol mundial agarrones, empujones, cargas si se pitan hubiera 10 penales cada juego, pero son cosas que nos pasan lamentablemente”.

“ En el funcionamiento y el resultado, tuvimos para ganar, porque fallamos dos o tres, enfrentamos a uno de los grandes de Centroamérica que no tiene la culpa de lo que sucedió con el VAR, pero estamos vivos, no es la primera vez que llevamos esta situación iremos a Costa Rica a jugar, pero no será nada fácil ”, concluyó.