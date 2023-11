La final de la Copa Centroamericana presenta un intrigante enfrentamiento entre equipos de diferentes países. Hoy recién es la ida en la confrontación porque todo se definirá en unos días con un partido en territorio costarricense.

El encuentro que determinará al campeón contará con la participación del Real Estelí enfrentándose a la Liga Deportiva Alajuelense. En relación con el partido se expresó Otoniel Olivas, el entrenador del equipo que jugará como local para abrir la contienda.

“Nos hemos venido preparando para este partido tan importante y trascendental para nosotros, siempre pensando en la mejora de cada momento del juego, no desaprovechar la oportunidad que nos está dando la vida para trascender, porque el primer partido es en casa.”

Olivas afirmó que su equipo saldrá a ganar sin especulaciones

En una final a doble partido, es esencial fortalecerse en el estadio propio. Eso es lo que intentará realizar el Real Estelí para buscar el título, a pesar de enfrentarse a un equipo con más potencial económico.

Sin embargo, al entrenador no le preocupa el aspecto económico: “Nuestro respeto a Alajuelense, uno de los mejores de Centroamérica, pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y en actitud no nos pueden superar.”

Olivas también se refirió a la preparación: “Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de este torneo, con mucha dinámica, mucho juego directo. Hemos trabajado en función de eso y reforzando situaciones o momentos del juego que nosotros creemos que podemos hacerles daño.”

Olivas explicó también que el ritmo físico que pueda imprimir su plantilla será decisivo para superar a su adversario: “La intensidad que estamos manteniendo es fundamental para contrarrestar a cualquier equipo”.