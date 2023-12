En la primera de las finales, Diriangén sorprendió a muchos dando un golpe de autoridad. No solamente fueron superiores en la ida, sino que también ganaron por 1-0 a pesar de que muchos los daban casi por perdidos. Pero como bien reza el viejo dicho futbolero: “los partidos hay que jugarlos”.

No eran pocos los que suponían que Real Estelí ganaría cómodamente esta final. Muchos datos le favorecían. Durante la etapa de clasificación de este Apertura 2023 terminaron en primer lugar con 41 puntos, sacando 8 de diferencia a los Caciques. Pero mucho más que eso, fue su desempeño a lo largo del semestre.

En primer lugar, fueron la gran revelación de la Copa Centroamericana, llegando hasta las finales del torneo donde finalmente no pudo ante Alajuelense. En el torneo local, luego de una buena etapa de clasificación de alto vuelo, tuvo una difícil, pero sólida semifinal ante Managua FC.

La sorpresa de Diriangén

El gran momento de Real Estelí, que además viene de ganar 8 de las últimas 10 finales jugadas ante su clásico rival, tanto a nivel local como a nivel internacional (tienen ofertas por vario de sus jugadores gracias a la performance en la Copa Centroamericana); le daba todo el favoritismo al equipo Kamikaze.

Sin embargo, Diriangén no se dejó intimidar por el gran momento de sus archienemigos e hizo pesar su localía. No solamente se impusieron en el juego de ida, sino que además ganaron con autoridad, siendo superiores. Una demostración de orgullo de los caciques demostrando que no les interesan los favoritisimos.