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¿Por qué no juega Cristian “Cuti” Romero en Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

El defensor de Argentina se pierde la tercera jornada después de haber arrancado como titular en las primeras dos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El defensor del Tottenham sale del equipo.
© Getty ImagesEl defensor del Tottenham sale del equipo.

La Selección Argentina cierra este sábado 27 de junio su participación en el Grupo J del Mundial 2026 frente a Jordania. La Albiceleste, ya clasificada como líder, jugará la última jornada con algunas ausencias más que destacadas en el 11 titular.

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El conjunto comandado por Lionel Scaloni no tendrá a Cristian “Cuti” Romero en la zaga defensiva. El defensor del Tottenham salió lesionado en el último encuentro contra Austria y no estará presente para jugar el tercer partido en Dallas.

Cuti Romero sufrió un choque contra Marcel Sabitzer en la primera parte en su rodilla derecha, misma zona que lo obligó a parar durante la última etapa de la temporada de la Premier League. Por eso, fue sustituido por Nicolás Otamendi, quien será titular este sábado.

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Si bien hubo rumores sobre posibles estudios, el defensor argentino no necesitó de ningún tratamiento y todo indica que jugará el próximo partido del combinado argentino por la Copa del Mundo.

Este sábado, Cuti Romero volverá a ser reemplazado por Nicolás Otamendi, quien portará la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi en el equipo titular. El 10 será preservado para el segundo tiempo.

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El 11 de Argentina para enfrentar a Jordania sin Messi

Argentina: Emiliano Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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