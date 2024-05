Olimpia venció 3-1 a Marathón en el juego de ida de la final del Torneo Clausura 2024 de Honduras, resultado que da una ventaja de cara al partido de vuelta, aunque el entrenador de los albos, Pedro Troglio, se muestra tranquilo, en especial por lo que se vio esta noche en el estadio Chelato Uclés.

Troglio mencionó que para él este marcador no le asegura nada, porque dos tantos de ventaja no les puede permitir estar tranquilos, pero ahora tratará de sacar conclusiones y preparar la vuelta que será en una cancha complicada, en especial porque será en una cancha de mucho calor.

Sus conclusiones

“Tranquilo que vamos ganando un partido que no terminó, le faltan 90. Ahora tenemos que ir a una cancha difícil con mucho calor, es simplemente una ventaja importante de cara a la vuelta, pero no es nada determinante. Sí hubo momentos de buen fútbol, momentos donde nos apagamos, hubo momentos en el primer tiempo después del final. Los cambios fueron revulsivos”, dijo.

“En el primer tiempo no nos generaron situaciones. En el segundo pocas, casi nada. Pero repito: es un equipazo, juegan bien, porque también ganamos 3-1, pero allá va a ser muy duro, hay que ir con cautela y prepararlo de la mejor manera posible”, analizó.

¿Ventaja cómoda?

“Sería injusto de parte mía decir que la previa uno siempre imagina para ir, no digo tranquilo, pero para ir a jugar un partido de visita, con dos goles de diferencia no es mucho, pero tampoco es poco, es buen resultado. Y como se había dado un momento que te hacen un penal, y nosotros quedamos en una meseta. Arrancó el segundo tiempo y no lográbamos despegar, no veía un despegue del equipo, sí veía un despeje con José Mario Pinto y Andy Nájar”, aseguró.

“Eso es un poco de lo que guardamos para el segundo tiempo, porque si los ponés todos juntos, y cuando los necesitas, no los vas a tener. Pero me voy satisfecho por el resultado, dos goles de diferencia no aseguran nada, pero vas a jugar la final de visitante con un margen de error que es corto, pero es un margen”, finalizó.