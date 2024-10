David Ruiz acaba de consagrarse campeón del Supporters’ Shield con el Inter Miami, galardón que entrega la Major League Soccer al equipo con más puntos en la temporada regular. El hondureño ingresó en la segunda parte, siendo el primer cambio designado por Gerardo Martino.

La gran figura que tiene la Selección de Honduras es muy considerado por el entrenador argentino y ha sido titular en varios encuentros en este 2024 (11 para ser exactos). En las últimas horas, para marcar la magnitud de su presente, trascendió una foto suya en la que posó junto a las estrellas que tiene el Inter como Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

David Ruiz junto a Messi, Suárez, Alba y Busquets. (Foto: Inter Miami)

Si bien se lo ha ganado a raíz de su esfuerzo, el nacido en Miami reconoció quién es la gran motivación que lo llevó a ser lo que es hoy y que le permitió cumplir su máximo sueño de ser futbolista profesional.

¿Quién ayudó a David Ruiz a ser futbolista profesional?

“Cada día que me levanto no lo hago solamente por mí, sino por todo el sacrificio que ha hecho ella. Mi mami es una mujer muy estricta con todos nosotros, somos cinco varones y sabemos que no es fácil. Nos ha mantenido bien disciplinados y le agradezco mucho”, confesó el mediocampista del Inter Miami.

Alba, madre de David Ruiz y otros cuatro hijos, logró poner un restaurante hondureño en la Pequeña Habana de Miami tiempo atrás. Hoy es uno de los locales que tiene gran éxito en la zona. En un evento que organizó Inter Miami junto al patrocinador Chase, el futbolista hondureño confesó el esfuerzo que hace su madre y lo que tomó de ella.

“Siempre mi mamá se levanta temprano en la mañana, trabaja hasta tarde, hay veces que solo duerme cuatro horas. Siempre me ha impactado mucho y le agradezco toda la disciplina que tiene y todo el sacrificio, porque no es fácil poder estar siempre en el negocio y, a la misma vez, atendiéndonos a cada uno de nosotros. Cada vez que lo veo, sé que este es el paso que tengo que seguir, y es algo que siempre trato de edificar en mi vida”, concluyó David Ruiz.