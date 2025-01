Sorpresa en el mercado de fichajes: figura de Olimpia tiene ofertas de Europa y la MLS

A pocos días de que cierre el mercado de fichajes en Honduras, Olimpia podría sufrir una dura baja y que se ha transformado en una figura muy importante para el equipo de Eduardo Espinel.

El presidente del Viejo León, Rafael Villeda, brindó una conferencia de prensa y habló de diversos temas. Uno de los más resonantes fue la posible salida de uno de los titulares.

El futbolista de Olimpia que podría seguir en Europa o la MLS

El máximo mandatario reconoció que Julián Martínez tiene grandes opciones para irse de Olimpia y ser un legionario más. Estas ofertas llegan desde la Major League Soccer y desde Europa.

“Hay dos opciones, una de MLS y otra de Europa, veremos la posibilidad que se pueda lograr algo, estamos en conversaciones y hasta los momentos no hay nada concreto. Es importante que los muchachos puedan tener esa posibilidad en el extranjero, siempre que sea para mejoría“, reconoció el presidente Villeda.

Martínez, por su parte, confirmó estos dichos del presidente del Albo: “Hay opciones de irme, la persona que me representa maneja eso, pero no me dan muchas especificaciones”.

La decisión de Olimpia con el mercado de fichajes de Honduras

Con respecto a Olimpia, Rafael Villeda confirmó que no habrá más fichajes y que el club se retira del mercado. De esta manera, el Viejo León sumó cuatro caras nuevas con Alberth Elis, Kevin Güity, Marcos Montiel y Emanuel Hernández.