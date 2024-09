La Selección de Honduras fue bajada de las nubes en menos de una semana, pasó de llenarse de ilusión tras golear a Trinidad y Tobago, pero regresó a la realidad al caer ante Jamaica, algo que aceptó el delantero Antony Choco Lozano que señaló los aspectos que no se hicieron bien.

El capitán de la H emprendió hoy su vuelo ante México para unirse al Santos Laguna, pero antes de abordar el avión fue buscado por los medios de comunicación, quienes quisieron conocer sus impresiones del duelo de ayer y no dudó en ser autocrítico, pero también mantiene la confianza de clasificar.

¿En qué falló Honduras vs Jamaica?

“Al final sabemos que no siempre cuando se pierde no se hizo todo mal, tenemos que se conscientes que los errores marcaron mucho en el partido frente a Jamaica, no tuvimos el acierto. Tenemos que hacer ese análisis y reconocer que no se hicieron muchas cosas”, dijo.

“Es una carrera muy larga, hay que trabajar, esto no es como se comienza, sino como termina, hay que buscar ese boleto a la Copa Oro. Tenemos que clasificar al Final Four, fue un duro golpe ante Jamaica. Pero en el primer partido hicimos muchos goles, contra Jamaica se jugó bien, es normal que se vea cabizbajo el equipo, pero a levantar la cabeza”, agregó.

El enojo de los aficionados y las opciones de clasificar a la Copa Oro

“Es normal, la afición exige, siempre te van a pedir que ganes, somos conscientes, debemos dar resultados y dar esa alegría a la afición. Tenemos la capacidad, más que palabras tenemos que ir a los partidos y ganar”, opinó.

“Tenemos que regresar a nuestros equipos, hacer las cosas bien y regresar a la Selección con el compromiso que se viene haciendo. Hay que mejorar mucho siempre”, finalizó diciendo uno de los referentes catrachos.