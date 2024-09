La Selección de Honduras nuevamente volvió al ambiente tenso luego de perder 2-1 contra Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que uno de los señalados fue el entrenador Reinaldo Rueda donde no faltó la pregunta sobre la ausencia de Romell Quioto.

Rueda pareció molestarse por la insistencia de los medios, ya que es una pregunta que siempre recibe, por lo que fue claro en esta ocasión con su respuesta en el que confirmó que aparte de la indisciplina del delantero, no está de acuerdo que juegue en la Liga de Ascenso de Arabia Saudita.

“Yo fui claro con Romell, cuando logre un gran nivel y crea que es necesario para la Selección, no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres, cuando compita en una liga de alto nivel y haga la diferencia“, dijo el técnico hace unos días.

La respuesta de Romell Quioto

La primera reacción del delantero fue con una historia en su cuenta de Instagram, aunque no escribió nada, puso una foto de él sosteniendo su celular y sonriendo, pero acompañado de la canción“Cuando Taba Babo”, que cita: “”Hay cosa que ahora yo la entiendo, pero porque la viví… Hay que agradecer, pedirle a Dios, y nunca perder la fe. Todo el tiempo palante, yo me caí y me levanté. Por bobito que pasen tú no te puede detener. Mírame, que estoy de pie, sigo con la misma rea”.

Por otra parte, Deportes TV lo abordó y se puso en comunicación con el Romántico, a quien se le consultó sobre su nueva ausencia de la convocatoria de la H y si mantiene sus deseos de volver.

Esto fue lo que dijo Edgar Witty de TVC: “Le pregunté si seguía animado para ser convocado con la selección nacional de Honduras y me contestó: sì, solo es cuestión de que Reinaldo Rueda tomé la decisión, el ya conoce mi posición. Lastimosamente no juego en la Premier League”.