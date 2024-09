La Selección de Honduras volvió a un momento tenso luego de su derrota de ayer contra Jamaica, uno de los más señalados fue el entrenador Reinaldo Rueda, en especial por la elección de algunos jugadores para esta Fecha FIFA de septiembre y en el que no día faltar el nombre de Romell Quioto.

Quioto ha sido borrado por Rueda desde noviembre, luego que este cometiera un acto de indisciplina, por lo que se pensaba que por esta razón no era convocado, pero el estratega de la H confirmó que existe otro motivo por el que no es tomado en cuenta y el cual sorprendió a mucho.

¿Cómo está el tema de Romell Quioto?

“Yo fui muy claro con Romell, cuando logre un gran nivel y yo crea que es necesario para la selección (volverá), no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres. Cuando compita en una liga de altísimo nivel y marque diferencia”, inició diciendo.

“No podemos justificar el resultado haciendo ese populismo, no viene bien para el grupo, es irrespetar a los jugadores que están acá, hay que respetar a los jugadores que están acá. Estamos claros y no podemos vivir del recuerdo”, concluyó sobre el tema.

¿Se siente responsable de la derrota vs Jamaica?

“Hicimos un buen juego, el hecho que hayamos perdido no quiere decir que yo me equivoqué, vivimos algo que no es natural e inusual, traté de mover poco el equipo por las características del rival”, opinó.

“Pero ese tema de que cuando pierde el equipo se equivocó el técnico y más en la forma que nos gana el rival, con un autogol, ¿en qué me pude haber equivocado? hoy no me equivoqué, era lo que habíamos trabajado y proyectado, uno siempre quiere ganar”, concluyó.