Israel Canales, técnico de la Selección Sub-17 de Honduras, analizó el partido de hoy ante su similar de Panamá, correspondiente a los cuartos de final del Premundial de la Concacaf y donde el ganador avanzará a la Copa del Mundo. El estratega se mostró tranquilo, conocedor del rival y al que le muestra respeto.

“Ya lo conocemos porque jugamos contra ellos en el Uncaf y también tienen varios cambios, los observamos en los últimos partidos en Guatemala, estuvimos muy al pendiente de su juego ante Cuba y ahora a realizar los respectivos análisis. Será un partido con mucha responsabilidad y sobre todo con la convicción del grupo que es el partido clave y decisivo”, dijo acerca de enfrentar a Panamá.

“Nosotros, por la experiencia que hemos adquirido en este tipo de torneos, la parte emotiva queda aislada en este tipo de juegos, estamos enfocados en nuestros objetivos y lo que tenemos que realizar, los llevamos de a poco porque hay que ser muy prudentes en todos los detalles”, agregó.

Además, mencionó que el equipo todavía no está al nivel deseado: “Todavía no hemos alcanzado el pico alto de rendimiento que los muchachos pueden alcanzar y de a poco se irán adaptando en el torneo y eso me alegra mucho. Esperamos que esto se concluya el miércoles con la clasificación al Mundial por la que hemos trabajado y soñado mucho”.

“Hay equipos que han mostrado buen fútbol, pero aquí los partidos ya se juegan de una manera muy diferente. Vamos a encarar este partido con la responsabilidad y respeto que se merece”, finalizó.