Todo Honduras se mantiene en vilo sobre las novedades del posible amistoso histórico entre Olimpia e Inter Miami. Todavía faltan detalles para que se lleve a cabo este partido, pero hay grandes posibilidades de que se haga realidad y Lionel Messi pueda pisar tierras catrachas con su equipo.

El presidente del equipo albo, Rafael Villeda, confirmó que están dispuestos a este amistoso, aunque detalló que Olimpia no participa en la organización del evento que mantiene expectante a los hondureños.

“A nosotros se nos está contratando en caso de que se dé el juego. En la organización no participamos, así que vamos a ver qué resulta entre el patrocinador y la empresa que representa al Inter Miami. Toca esperar porque nosotros no tenemos nada que ver”, aseguró en declaraciones con Diario Diez.

Justamente esta empresa, a la que hace referencia el presidente Villeda, se llama Never Say Never y está a cargo de Andrés Iniesta, histórico futbolista del FC Barcelona y campeón del Mundial 2010 con España. De esta manera, Messi no será el único que levantó la Copa del Mundo entre los presentes en el partido amistoso.

¿Cuándo jugarían el partido amistoso Inter Miami y Olimpia?

Todavía no está confirmada la fecha exacta, pero se evalúan las fechas del domingo 19 o 25 del próximo mes de enero. Además, se llevaría adelante en el Estadio Olímpico.

Olimpia no será local en el Estadio Nacional debido a una cuestión de capacidad, ya que se esperan cerca de 40 mil espectadores. El Chelato Uclés tiene espacio para albergar casi 35 mil personas. Teniendo en cuenta que la llegada del Inter Miami se cubre a través de la venta de entradas, es lógico que se dispute en el recinto con mayor capacidad.

