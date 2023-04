Hoy se sortearon los grupos para el Mundial Sub-20 Argentina 2023 y Honduras ya conoce a sus rivales. A la Bicolor le tocó el Grupo F y compartirá zona con Francia, Corea del Sur y Gambia. Un grupo bastante difícil con dos selecciones que suelen llegar hasta instancias decisivas.

Para ir conociendo a los rivales, en FCA repasamos las grandes figura que tendrá cado uno de los combinados. Analizaremos sus presentes y también como les fue en sus respectivos equipos. Además, pondremos los valores que estableció Transfermarkt para ellos.

Elye Wahi – Francia

No solo es la máxima figura de la selección sub 20 de Francia, sino que es uno de los jugadores más destacados de la Ligue 1. Wahi es delantero en el Montpellier y lleva 13 goles en 27 partidos en esta temporada. Para sorpresa de todos, el atacante todavía no marcó para la Sub 20. Su valor de mercado asciende a los 25 millones de euros.

Seong-jin Kang – Corea del Sur

Es uno de los futbolistas más interesantes que tiene Corea del Sur para el Mundial Sub 20. Kang juega en el Seoul de su país y ya es titular indicutido, pese a que solo tiene dos goles. Fue vital para la clasificación al torneo. Su precio de ficha es de 500 mil euros.

Mamin Sanyang – Gambia

Nacio en Gambia, pero de muy pequeño se fue a vivir con su familia a Alemania. Sanyang realizó las divisiones inferiores en el Hoffenheim y, actualmente, juega en la filial del Bayern Munich. El defensor suma minutos en el equipo alemán y es una piza clave de la humilde selección africana. Su precio de mercado es de 125 mil euros.