Las novedades siguen llegando en el mercado de pases invernal de Motagua. Luego de lo que ha sido el pasado torneo Apertura que los tuvo como subcampeones, las Águilas Azules buscan reivindicarse e ir por algo más en el Clausura 2024. Y para ello, saben que deben reforzarse bien.

El rival a vencer son justamente sus archirrivales y quienes los vencieron en la pasada final del Apertura. Olimpia ha demostrado un gran nivel y parece que son el escollo más grande que tiene cualquier equipo que desee ganar el torneo.

Así lo entendieron los dirigentes de Motagua y es por eso que están moviéndose fuerte para incorporar refuerzos que les permitan dar un salto de calidad. Y justamente con este fichaje buscan tener un alto impacto. Se trata de Joyner Castillo, legionario que jugará por primera vez en el fútbol hondureño.

La trayectoria de Joyner Castillo

Como antes se mencionó, Castillo hasta el momento no ha tenido la ocasión de jugar en el fútbol profesional de su país. Su formación profesional y sus primeros pasos en el deporte rey los dio en tierras americanas, más precisamente en Texas.

El catracho durante dos años jugó en el Houston Dynamo II de la MLS Next Pro, por lo que hasta el momento no había tenido chance de disputar la Liga Nacional de Honduras. Disputó algunos cotejos con el seleccionado sub-20 de su país, aunque finalmente no formó parte del equipo que disputó el último mundial de la categoría.

Los refuerzos para 2024

Motagua ya cuenta con cuatro refuerzos para este 2024, pero se espera que pueda llegar alguno más. Dos de ellos son jugadores que regresan de sus respectivos préstamos: Marlon Licona (portero) y Cristopher Meléndez (lateral derecho).

En cuanto a lo que refiere a fichajes propiamente, hasta el momento han sido dos. Uno es el ya mencionado Joyner Castillo, quien no tenía mucha continuidad en el conjunto texano y hora espera aportar con su juventud y juego, mientras que el otro es el delantero panameño Jorge Serrano, procedente del CAI.