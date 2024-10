Reinaldo Rueda, entrenador de la selección de Honduras, dio a conocer este viernes el listado de convocados para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que sorprendió al tomar la decisión de no incluir al legionario Luis Palma.

Para nadie es un secreto que Palma no está pasando por un buen momento en la temporada 2024-2025, en el que no ha tenido la regularidad deseada con el Celtic de Glasgow en el que pasó a ser un titular indiscutible a ya no entrar en las convocatorias de Brendan Rodgers.

El Bicho solamente ha participado en cuatro encuentros de la actual campaña, de estos solo en uno fue titular y apenas tiene 106 minutos dentro del terreno de juego, números pobres que Reinaldo Rueda tomó en cuenta y para esta Fecha FIFA de octubre no lo consideró para los juegos claves ante Jamaica y Guayana Francesa.

Hay que recordar que Luis Palma fue cuestionado en la ventana internacional de septiembre, porque su protagonismo fue nulo en los juegos versus Trinidad y Tobago y los jamaiquinos.

Esta es la convocatoria de Honduras:

PORTEROS: Harold Fonseca, Marlon Licona, Édrick Menjívar.

DEFENSAS: Franklin Flores, Devron García, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Cristopher Meléndez, Andy Nájar, Joseph Rosales, Marcelo Santos y Luis Vega.

VOLANTES: Brayan Acosta, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga, Deybi Flores, Alex López, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, David Ruiz.

DELANTEROS: Jorge Benguché, Rubilio Castillo, Michaell Chirinos, Choco Lozano, Rigo Rivas, Bryan Róchez.