La razón por la que Luis Palma no pudo debutar con Celtic

Luis Palma fue presentado hace unos días como nuevo jugador de Celtic de Escocia, inmediatamente se unió a los entrenamientos y ayer recibió la gran noticia que fue convocado para el duelo de hoy ante el Rangers por el Clásico de aquel país, aunque de manera inesperada el centroamericano no pudo debutar.

Palma llegó con el resto de la delegación al estadio, pero no estuvo en el once inicial y comenzó el duelo en el banquillo, en el que se esperaba que el entrenador Brendan Rodgers le diera la oportunidad de jugar, pero al final esto no fue posible.

Celtic tuvo un juego apretado ante Rangers, aunque logró ganar el compromiso 1-0 con un tanto del Kyogo Furuhashi, que fue suficiente para sumar los tres puntos, aunque debido a las circunstancias del juego, Rodgers decidió no sumar más hombres en ofensiva y es por eso que el hondureño no jugó.

El primer partido del catracho deberá esperar y ahora tendrá que ver si el sábado 16 de septiembre recibe la confianza de tener minutos, cuando a las 8:00 horas enfrente a Dundee, esto después de la actividad de la Fecha FIFA de este mes y en el que se espera poder participar.

Luis Palma ahora tomará un vuelo hacía Honduras, donde en los próximos días se unirá a la Selección Nacional para afrontar los juegos ante Jamaica y Granada correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Cuándo podría ser el debut de Luis Palma con Celtic?

El hondureño podría tener su primer encuentro con Celtic el sábado 16 de septiembre a las 8:00 horas en el partido ante Dundee.