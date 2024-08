Marathón está viviendo un momento complicado en el Torneo Apertura 2024 de Honduras y en la Copa Centroamericana 2024 donde ya quedó eliminado, por lo que todo parecía indicar que se acabaría la era del entrenador Hernán La Tota Medina, pero al final todo esto cambió.

La dirigencia había indicado al técnico que tenía que vencer ayer a Real España, pero esto no se dio y los sampedranos se impusieron, por lo que todo parecía indicar que Medina saldría, pero al final el club cambió de opinión, pero lo hizo bajo una condicionante que debe cumplir el técnico.

La condición para no despedir a la Tota Medina

Medios de comunicación de Honduras dieron a conocer que la Junta Directiva dejó claro que el entrenador seguirá en su cargo, pero debe cumplir con las expectativas, en especial en poner al equipo nuevamente en la senda de la victoria, esto tomando en cuenta que se enfrentará a Alianza en el cierre de la Copa Centroamericana y también porque el fin de semana jugará versus Motagua.

Además, una de las principales razones por las cuales no se hizo cambio de técnico es porque el club por el momento no cuenta con presupuesto para pagar la indemnización de Medina, por lo que por el momento es una opción que no se puede dar.

Medina responde a los que piden su despido

“¿Por qué no seguir siendo el entrenador del Marathón? Yo tengo contrato hasta la finalización del torneo, no tengo que explicar más que eso. Después, si me renuevan o no será una cuestión de negociar con la directiva y qué es lo que pretenden hacer, yo tengo contrato hasta la finalización del torneo“, dijo.

“Nos duele como a todos los demás haber perdido, sobre todo en el clásico, de la forma en que nos sucedió, somos conscientes de que los partidos siempre uno está expuesto, pero uno está tranquilo por el trabajo que se está haciendo, cada uno se expresa y lo manifiesta de distinta forma, están en todo su derecho, estamos con la tranquilidad de que queremos mejorar, cada quien tiene su opinión“, finalizó.