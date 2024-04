La Selección de Honduras ha estado atento a la situación de Kevin Arriaga, quien en este año ha tenido un auténtico calvario de lesiones que lo ha tenido sin jugar en los últimos meses y cuando se pensó que podía regresar a las canchas, nuevamente se lesionó y continuará siendo baja.

El volante catracho ya había superado una lesión anterior, incluso se pensó que iba a estar con Honduras en la Fecha FIFA de marzo y en el repechaje de la Copa América contra Costa Rica, pero se prefirió no darle actividad porque no estaba al 100%.

Nueva lesión de Kervin Arriaga

Minnesota United dio a conocer que el centrocampista hondureño se cayó de la convocatoria contra Philadelphia Union, esto a consecuencia de una recaída de la lesión en la rodilla y es por eso que tampoco fue parte del choque versus Real Salt Lake.

Por el momento, todavía no se conoce cuándo volverá a las canchas, esto porque su problema de la rodilla lo ha arrastrado desde la pretemporada, por lo que se quiere tenerlo totalmente recuperado y así no arriesgar que vuelva a estar sin jugar o que se agrave el problema.

Kervin Arriaga solamente ha disputado 55 minutos en lo que va de la MLS, los cuales se han distribuido en tres partidos. Estuvo 19 contra Columbus Crew, 36 frente a Orlando City y apenas dos versus Los Ángeles FC, aunque no ha podido jugar desde el 17 de marzo con su club.

Preocupación en Honduras

Por otra parte, el cuerpo técnico de Honduras que encabeza Reinaldo Rueda, quien no tuvo al jugador en esta Fecha FIFA de marzo, esto porque a pesar que Arriaga ya había vuelto a jugar, no quiso arriesgarlo, pero no se esconde la preocupación tras este resentimiento.

Honduras volverá a la actividad en junio cuando comience la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, en el que se enfrentará a Cuba y Bermudas, por lo que se estará atento a la evolución del volante.

