El estratega costarricense, Jeaustin Campos, ha llevado al Real España a una victoria épica en el clásico ante el Marathón, rompiendo de esta manera una racha de 17 encuentros sin perder en casa para su rival. Y tras este triunfo, fue imposible no preguntarle a Campos sobre su paso por el Saprissa y la actualidad del equipo morado.

La racha invicta de 17 partidos en casa del Marathón parecía inexpugnable, pero Jeaustin Campos y el Real España demostraron que con determinación y buen fútbol se pueden alcanzar grandes objetivos.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre su etapa en Saprissa?

“Es muy difícil, la única verdad absoluta, de las pocas, es cierto que armamos el equipo que arrancó esta seguidilla de campeonatos, quisimos darle ritmo e intensidad a un equipo que no la tenía, junto a Ángel Catalina nos encargamos de traer figuras que peleaban el descenso”, afirmó Campos para ESPN.

Jeaustin Campo – Real España

“Uno no espera que se lo pasen agradeciendo, pero que lindo es que puedan reconocer ese proyecto, lo iniciamos con la ayuda incondicional de Ángel Catalina, no hay que dejar de lado su talento, logramos armar un equipo competitivo que hasta hace cuanto era muy dominante en cada uno de los partidos“, puntualizó Jeaustin para ESPN.

Encuesta ¿Te gustaría algún ver de nuevo a Jeaustin Campos en el Saprissa? ¿Te gustaría algún ver de nuevo a Jeaustin Campos en el Saprissa? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Hoy que me vean con esa etiqueta de morado, o solo ser de Saprissa se quitó con el Herediano, y los títulos que gané allí, y sé que también la afición del Herediano me quiere. sé que dentro de la afición también hay un pensamiento de dirigir a la selección de Costa Rica y eso se le agradece después de año y medio, y me siento muy orgulloso de ello“, finalizó