Hace tiempo que Luis Palma no está satisfecho en el Celtic. El delantero catracho no es tenido en cuenta por Brendan Rodgers. Tan solo pudo sumar 212 minutos desde que comenzó la temporada 2024-2025 y parece no tener lugar en el equipo, a menos que suceda algo extraordinario.

En su primera temporada con el equipo escocés, la situación del futbolista de la Selección de Honduras había sido completamente diferente. En la 23-24, el nacido en La Ceiba jugó 36 partidos (24 como titular) en los que anotó 10 goles y aportó 10 asistencias. Ahora, apenas lleva ocho juegos.

Ante esta falta de oportunidades, surgió una larga lista de equipos interesados desde Estados Unidos, Italia, España y hasta de Grecia. Este sábado, desde Escocia, dieron a conocer la decisión final del equipo de la ciudad de Glasgow.

La decisión final que tomó Celtic con Luis Palma

De acuerdo a la información del periodista Anthony Joseph, de Sky Sports Escocia, la intención del Celtic es mantener al hondureño y no dejarlo ir en este mercado de fichajes.

Desde el club escocés consideran que habrá una gran cantidad de partidos entre Liga, Copa y Champions League, y que por eso será necesaria la presencia de Luis Palma.

Además, James Forrest, otro de los extremos del equipo, sufrió una lesión que lo marginará al menos hasta finales del mes de febrero. De todas maneras, Celtic está buscando un extremo. Si logra ficharlo antes de que finalice enero, esta situación del hondureño podría cambiar, aunque hoy la decisión es que se quede donde está.

