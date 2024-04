La Selección de Honduras no está pasando por un buen momento según el exjugador Emilio Izaguirre, incluso previamente mencionó que fue vergonzoso no avanzar a la Copa América 2024 y tras no lograr el objetivo señaló a los responsables de lo que se está viviendo.

Izaguirre dio más detalles de su punto de vista, en el que habló de lo que se vive en el futbol hondureño, de las carencias que hay y que al final se ve reflejado en los partidos a nivel internacional, en el que se han sumado más resultados negativos que positivos en los últimos años.

¿Quién cree que es el responsable del momento de Honduras?

“Todos tenemos culpa y si a mí me dan un Sub-17, yo no voy a entrenar en un campito de 30 x 20, no le estoy sacando provecho. La Sub-20 entrena en sintética y juegan en grama, ¿dónde se ve eso? Luego van a México y les meten seis, es algo penoso que no agarran como muñecos y Honduras no existe para los mexicanos”

¿Qué opina de los actuales jugadores?

“Yo di ejemplo de cómo fui tratado en la Selección y cómo son tratados lo de ahora. Creo que cada quien es responsable de lo que dice, pero creo que necesitamos cambiar el chip para el bien de Honduras”

¿Qué piensa de las palabras de Reinaldo Rueda?

“Es difícil que vaya a criticar a un entrenador o jugador si yo lo fui, todos tienen sus comentarios, conclusiones. Lo que miro es que no estamos para esas competencias y ahí está toda la mala preparación, mala organización. La Liga de Costa Rica toda es al cien, los estadios, actualizados los complejos deportivos y aquí vamos a Olancho y es un desastre; ellos creen que ganando partidos en esa cancha hacen bien”

“¿Cómo vamos a competir al alto nivel si no estamos? Cómo va a competir una Sub-17 aquí en esta canchita y las de México trabajan 11 contra 11 y en grama natural; lo estamos haciendo mal. Esta es para los niños de 7 años”

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.