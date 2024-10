El entrenador de los catrachos no salió satisfecho con lo que sucedió en su visita al país caribeño.

La Selección de Honduras logró un triunfo de 3-2 en su visita a Guayana Francesa, por la actividad de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero a pesar de eso, el entrenador Reinaldo Rueda salió bastante molesto y ahora solamente espera que ante Jamaica todo sea distinto.

Rueda fue claro en que no estuvo satisfecho por las condiciones que tuvo la H en el caribe, en especial porque desde su arribo hubo complicaciones, el cambio de la sede del juego, no se tuvo la oportunidad de entrenar como se quería y el estadio de hoy no era el adecuado.

El enojo de Reinaldo Rueda

“Todas las condiciones que se dieron como el cambio de sede, de todas las dificultades que tuvimos, casi no tuvimos un entrenamiento bueno con todo el equipo completo, positivo porque se sacó el resultado”, arrancó diciendo.

“Hoy era difícil porque a Honduras le gusta la pelota, la cancha no propiciaba para eso, no facilitaba, no se podía construir con la pelota, el exceso de confianza propiciaron los goles del rival, debemos mejorar eso”, agregó.

Lo que le gustó de Honduras ante Guayana Francesa

“Fue un partido que se proyectaba por lo que significaba el rival, lo que había sido la participación de Honduras hace nueve años. Ahora con un desarrollo de este fútbol con todos estos jugadores que juegan en la Liga Francesa, en segunda tercera, cuarta división, de buen talento, un rival difícil”, opinó.

“El gran patrimonio fue la mística, la forma en como se entregaron superando las adversidades, el compromiso que tenían con la selección es vital, ante un rival de buen nivel, naturalmente nos hicieron una gran oposición, ganar acá no es fácil, hoy se sacaron tres puntos importantes”, concluyó.