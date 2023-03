La Selección de Honduras sumó un tropiezo más luego que cayera 4-1 en su visita a Canadá y se quedó sin opciones de estar en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para Edrick Mejívar, hay que ser autocríticos y pensar bien lo que está pasando, pero también afirmó que es parte de la realidad de su futbol.

”Es un poco de nuestra realidad, estamos en un bache profundo y no estamos ni compitiendo. Nos estamos estacando mucho, todas las demás selecciones están avanzando”, dijo Menjívar al llegar al país y al ser abordado por los periodistas en el aeropuerto catracho.

“Son situaciones que hay que pensarlas y hablarlas en lo interno, esto es de sacar resultados. Siempre hubo una buena armonía de la afición con la Selección, hoy no es así y es preocupante. No podemos decirle nada a la gente porque ellos tienen derecho de expresarse”, agregó.

Acerca de la derrota ante Canadá comentó: “Sentimos un poco de pena, pero esto es de hombres, es en estos momentos es donde aparece el jugador de personalidad y de carácter, que es lo que nos ha faltado, esa rebeldía. Hay muchas cosas que pasan que no deberían suceder, pero no puedo decirlas aquí”.

El guardameta también habló sobre la situación de Diego Vásquez y Luis Palma: “Hay que ponernos el overol, empezar asumir responsabilidades y mejorar. El camerino está bien, no está roto, no tenemos problema con el técnico. No sé lo que puso Palma así que no puedo opinar de ello”.