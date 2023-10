La Selección de Honduras tropezó en su visita a Cuba ayer al empatar 0-0, resultado que complica sus aspiraciones por clasificar y que ha causado que se ganen muchas críticas, siendo Antony Choco Lozano uno de los pocos que dio la cara tras el resultado.

Lozano fue claro en decir que no se aprovecharon las opciones que se tuvieron de gol, pero ahora ya se enfoca en el partido del domingo cuando reciban a los cubanos y en el que espera que se tenga intensidad, en especial ser contundentes.

¿Cuáles fueron las palabras de Lozano?

“Nos quedamos con un sabor agridulce, porque tuvimos muchas oportunidades para meter gol, nos vamos con el pesar de no haber concluido ninguno y tenemos que ser conscientes que a una selección como Cuba tenemos que salir con la mentalidad de ganar y de arrollarlos; hay que respetar a cualquiera de esas selecciones que te pueden complicar el partido, sin embargo, nosotros no pudimos contrarrestar la buena defensa de ellos”, dijo.

¿Cómo afrontar el otro juego?

“Creo que no podemos salir menospreciando a ninguna selección, ya tenemos la experiencia con Cuba y que nos costó bastante entrarles, creo que de haber logrado alguna de las ocasiones del primer o segundo tiempo. El partido hubiera sido diferente, pero son partidos en los que se va perdiendo confianza y la pelota no entra, pero tenemos que dar vuelta a la página y pensar en que el próximo partido lo tenemos que ganar sí o sí”, agregó.

“Tenemos que cambiar la actitud, sobre todo, tenemos que salir a presionar y no dar ningún balón por perdido y creo que ese es el camino. Tenemos que ser fuertes y conscientes para generar espacios y tener la paciencia, y cuando tengamos la oportunidad ser contundentes”, finalizó.