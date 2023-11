Motagua tendrá un partido de liga el domingo para intentar mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones. A pesar de que está muy lejos del líder Olimpia, la ira del entrenador César Vigevani no tuvo nada que ver con esa competencia.

El entrenador de Motagua fue duramente criticado por los medios hondureños luego de una derrota entre semana. Ese partido fue en la Copa Centroamericana cuando enfrentaba a Saprissa en una instancia definitoria en el torneo.

En ese encuentro tan decisivo debía viajar a Costa Rica luego de un empate 2-2 como local en la ida. Motagua sería eliminado, pero fue la enorme diferencia lo que desató grandes críticas de la prensa. Perder por cuatro goles en un encuentro tan crucial fue lo que despertó reproches.

Las palabras de Vigevani sobre el fútbol en Honduras

El repechaje era para el equipo de Motagua una gran oportunidad. Sin embargo, no estuvo a la altura de las circunstancias. Los medios le cayeron con todo a Vigevani, quien no dudó en contraatacar.

“Ciertos periodistas solo opinan dirigidamente porque quieren influir, no dicen la realidad, porque la realidad marca que si yo vengo a un Motagua donde el último torneo internacional se ganó en 2007”, detalló Vigevani como respuesta ante los medios.

Vigevani

El entrenador amplió su explicación hablando del fútbol en el país no teniendo representantes en la Concachampions. Vigevani: “Estamos hablando de un torneo donde no va a estar ningún equipo hondureño, ese no es un problema solo de Motagua.”

Encuesta ¿Coincidís con la visión que dio Vigevani acerca del fútbol en Honduras? ¿Coincidís con la visión que dio Vigevani acerca del fútbol en Honduras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Pero luego completó con una evaluación a gran escala: “Esta historia viene de mucho tiempo atrás. Hay un problema general que hay que saber acatarlo para hacer al jugador hondureño más competitivo, más profesional en el sentido de cuando se juega internacionalmente”.