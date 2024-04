Las semanas siguen pasando desde el fracaso de la Selección de Honduras tras no clasificar a la Copa América y en el país no se logra superar dicho fracaso, incluso varias leyendas han salido al paso para manifestar su molestia y a estas se ha unido el delantero Carlo Costly.

Costly es una auténtica leyenda de la Selección Nacional y sus grandes actuaciones lograron que se ganara el corazón de los aficionados, convirtiéndolo en una voz autorizada cada vez que da su punto de vista y en especial ahora que la H no la está pasando bien.

Mensaje sin piedad

El aún delantero en activo que milita para Lone FC de la Liga de Ascenso, no dudó en hablar del mal momento del futbol de Honduras, el cual viene desde la Liga Nacional donde Olimpia domina sin problemas y por ende en la Selección Nacional no hay competitividad.

El Corcherito también trató sin piedad a la bicolor, incluso consideró que si no se logra clasificar a la Copa del Mundo del 2026 deberían de irse todos los federativos, comenzando con el presidente Jorge Salomón, quien en tres procesos no ha logrado ir a un Mundial.

Costly sobre la Selección de Honduras

“Creo que el profesor Reinaldo Rueda tiene que hacer un buen plantel, normalmente hemos venido de menos a más, nos desnudó Costa Rica, pero con las selecciones que nos toca (Cuba y Bermudas) podemos hacer un gran papel y sino, como dice Chato Padilla, hay que pegarse un tiro si no clasificamos al Mundial, creo que con las selecciones que nos tocan hoy en día, tenemos que pasar caminando”, dijo.

“Sí, obviamente, tenemos que pasar caminando. Si ya, en esta instancia no pasamos, o no clasificamos de primeros, todos en la Federación Nacional que se retiren del fútbol, porque esto es lo más papa que debe haber en esta eliminatoria porque no están los monstruos, no está Estados Unidos, Canadá, México. Ya si en esta eliminatoria no clasificamos al Mundial, que se retire toda esa gente de allí, realmente”, finalizó.

