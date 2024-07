La Selección de Canadá dio la gran sorpresa al clasificar a las semifinales de la Copa América 2024, luego de superar 4-3 a Ecuador en la tanda de los penales y con esto sigue en la lucha por ser monarca, aunque en la siguiente ronda le tocará enfrentar a la favorita Argentina.

Los canadienses lograron avanzar a los cuartos de final en contra de todo pronóstico, superando a rivales como Perú y Chile en la fase de grupos, por lo que ahora les tocaba enfrentar a uno de los combinados que mejor lo había hecho, pero esto no fue impedimento para ganar.

Los norteamericanos comenzaron ganando el compromiso con un tanto de Jacob Shaffelburg al minuto 13, mientras la vino tinto tuvo que esperar para empatar hasta el 64, cuando Salomón Rondón se mandó un golazo, para mandar todo a la tanda de los penales.

Desde los once metros, no faltaron las emociones, incluso llegando hasta la muerte súbita, siendo los de la hoja de maple que fueron más certeros al anotar cuatro tiros de seis, mientras los venezolanos erraron tres y ya no les alcanzó.

Igualan récord de Honduras

Canadá está haciendo historia y tal como lo dijo el estadígrafo español Alexis Martín Tamayo, más conocido como Míster Chip, se convirtió en la segunda selección en llegar a semifinales siendo debutante, algo que solamente había logrado Honduras que llegó a ser tercer puesto en la Copa América del 2001.

Los catrachos hicieron historia en dicha competencia, luego de superar una fase de grupos a Uruguay y Bolivia, en los cuartos de final vencieron 2-0 a Brasil y en semifinales fueron eliminados por la local Colombia, pero en el duelo por el tercer lugar se impusieron 5-4 a los charrúas desde la tanda de los penales.