El delantero hondureño Romell Quioto terminó su participación con su club Al Arabi en la Segunda División de Arabia Saudita, luego que no pudieran lograr el objetivo de subir a la máxima categoría y con esto dejó en duda su continuidad en la institución para la siguiente temporada.

Quioto apenas llegó al equipo hace unos meses, siendo una de las apuestas que se tenían para poder subir a la Primera División, pero a pesar de tener una buena actuación no fue suficiente y esto puede ser un factor importante para que se determine un cambio de club.

El Al Arabi SC se quedó en la cuarta posición de la tabla con 56 puntos, luego de disputar 33 partidos y no le alcanzó para superar al Al Orobah que fue tercero y que con sus 61 unidades aseguró su presencia en la Saudi Pro Legue par el próximo año.

El mensaje de Quioto

El Romántico no tardó en reaccionar tras finalizar su participación, en el que dejó una publicación que generó dudas en su futuro, pero también recalcó su agradecimiento tomando en cuenta que los árabes no dudaron en sumarlo a sus filas a pesar de su salida del Tractor FC de India.

“Dios y la vida me trajeron a Arabia Saudita , no era lo que quería; pero era lo que necesitaba , he aprendido mucho, crecido como persona y encontré paz en mi corazón, pese a la tristeza de no lograr el objetivo de ascender, me encuentro tranquilo y con satisfacción al ver el trabajo que he realizado”, redactó.

“Despierto, vivo agradecido por el privilegio de jugar fútbol y conocer el mundo, gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, fans este viaje ha sido una experiencia que devolvió al futbolista a la cancha y al hombre, le dio una perspectiva diferente a la vida”, finalizó.