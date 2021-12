Motagua ha sido criticado luego que cayera 2-1 el miércoles ante Comunicaciones en el juego de ida de la Gran Final de la Liga Concacaf, entre ellos el portero argentino Jonathan Rougier, quien tuvo un error en el segundo gol de los chapines y porque ya se ha vuelto recurrente, tal como pasó hace unos días en el encuentro ante Real España.

El portero argentino salió a dar la cara luego de lo sucedido en el juego contra los cremas, en donde manifestó que el grupo está más unido que nunca, que le ha dado palabras de apoyo, también indicó que no se quita la responsabilidad de la falla, porque cree que pudo haber atajado de una mejor manera para que no se le escapara la pelota.

“El grupo muy bien conmigo, tengo palabras de agradecimiento, más allá que haya errores, el balón no pica bien, no saldré de mi rol pude haberlo resuelto de mejor manera, pero estamos unidos, estoy agradecido con el grupo, es complicado, me ha tocado estar en unos momentos malos y sin duda son circunstancias que hay que corregir”, dijo Rougier

“Hemos tenido momentos buenos, me ha tocado hacer buenos partidos en este torneo, más allá que no me escapo del error, me hago cargo de la circunstancia”, agregó. El portero también le quiso mandar un mensaje a la afición tras la derrota: “Confíen en nosotros, más allá que no fue la noche soñada para ninguno, que tenga fee que este grupo lo va a lograr”.

Acerca del estado anímico del equipo comentó: “Está golpeado el grupo por lo que sucedió, no es lo que esperábamos, pero sin duda que hay mucho tiempo para revertir esta final, hay fe de lo que vamos a hacer y estar más finos en la parte individual, porque en lo colectivo lo hicimos bien”.