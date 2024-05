La Junta Directiva de Xelajú MC fracasó en su participación del Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Guatemala, luego que no lograra superar la fase de clasificación y por ende no pudo estar en los cuartos de final, algo que no estaba presupuestado y con esto se comenzó a pensar en hacer algunos cambios, entre ellos los extranjeros.

Uno de los que puso en duda su continuidad fue el portero panameño José Calderón, quien acabó contrato, por lo que al terminar el campeonato publicó un mensaje que alarmó a todos y por eso se pensó que ya no iba a continuar, por lo que se precedió a las charlas.

Renovado

La dirigencia de los súper chivos y Calderón estuvieron en negociaciones desde la semana pasada, en el que se logró llegar a un acuerdo para extender su vínculo con el club por lo menos un año más, en el que intentará ser protagonista y volver a ser campeón.

“¡Continúa defendiendo el arco de Xelajú MC! El guardameta panameño campeón con #XelajúMC renovó su contrato para la temporada 2024-2025: José Calderón”, escribió el equipo quetzalteco acompañado de una foto del canalero que es muy querido por los aficionados.

El mensaje que alarmó a todos

José Calderón encendió las alarmas tras la eliminación de los súper chivos en la fase de clasificación, en el que envió un mensaje con sabor a despedida, en el que se mostró agradecido con los aficionados y dando a entender que no seguiría, pero esto parece que solo fue un susto.

“Solo me queda agradecerles a ustedes aficionados, son increíbles y hacen que cualquiera se enamore de estos colores. Este equipo es un grande por su historia y por su afición, se que volverán más fuertes para la próxima temporada. Vamos que vamos, hoy soy un súper chivo más”, redactó el canalero.