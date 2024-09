El delantero de los chapines no se guardó nada al mencionar los detalles en los que está fallando el equipo.

Rubio Méndez Rubín es la principal goleadora de la Selección de Guatemala y ante Martinica fue uno de los anotadores en el triunfo de 3-1, aunque este resultado no fue suficiente para el delantero luego que confirmara que no se tuvo un buen juego colectivo, por lo que no alcanzaría para superar a Costa Rica.

El delantero no se guardó su punto de vista tras el resultado contra los caribeños, a pesar de la victoria señaló que hay varios aspectos que hay que mejorar y en especial porque ahora se vienen los ticos que serán un rival más complicado.

Rubín fue claro en decir que uno de los problemas que se vio contra Martinica fue la falta de posesión de la pelota, pero todo esto es por la falta de confianza y que no se sabe aprovechar la calidad de los jugadores que hay, aunque espera que esto sea diferente versus los costarricenses.

La crítica de Rubio Rubín

“Al final del día hay que tener más juego, tener más confianza e ir para adelante porque sino será difícil ante Costa Rica, debemos que tener mentalidad de no perder tanto la posesión de la pelota”, dijo.

“Hay que mejorar mucho, hay que tener más confianza con la pelota, tenemos un buen equipo, hay buenos jugadores, pero hay que confiar en tener más el balón y eso nos ayudará ante Costa Rica”, finalizó.

El delantero se perfila a ser titular en el equipo que dirige Luis Fernando Tena, por lo que será no de los hombres que los ticos tendrán que cuidar para el duelo de este lunes a las 20:00 horas en el Doroteo Guamuch Flores.