LaSelección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena sigue su camino en la Liga de Naciones de Concacaf. Hasta los momentos en las primeras dos fechas registró una victoria y un empate. A pesar de este escenario, el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, decidió emitir varios comentarios para Concacaf en contra del formato actual.

Recordemos que con una victoria (2-0) ante El Salvador y un empate (1-1) ante Panamá, la Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena dio por terminadas las dos primeras fechas en la Liga de Naciones Concacaf, jugando esta vez en condición de local desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Sin embargo, para el presidente Gerardo Paiz algo no está bien y decidió alzar la voz.

¿Qué dijo el presidente de la FEDEFUT?

“Yo le dije a Concacaf que me parece injusto, no difícil, porque hay otras selecciones que la tiene más fácil. Finalmente si quiero ir a Copa América no tengo que buscar excusas y le tengo que ganar al que me pongan enfrente, pero obviamente hay otros países que la tienen más tranquila y justa”, aseveró Gerardo Paiz en una entrevista para ESPN.

“Lo injusto de nuestro grupo es que hay tres países de Uncaf metidos en el mismo grupo, nos estamos eliminando entre nosotros y no tenemos la oportunidad que Uncaf esté bien representada con Concacaf. En vez de ir a Guayana Francesa, Aruba o Islas Vírgenes, la opción podría ser jugar en Estados Unidos y creo que tendrían mejor taquilla. Sí ellos juegan de local, con los chapines que tenemos en Estados Unidos tendrán unas buenas taquillas”, sentenció Gerardo Paiz.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar en la Liga Naciones Concacaf?

Guatemala ahora deberá enfrentar a Trinidad y Tobago de visitante, 13 de octubre, y en la misma condición a Panamá, 17 del mismo mes. Estas dos fechas serán definitorias para lo que viene, los chapines deberán ganar ambos encuentros para depender exclusivamente de ellos.

En caso de obtener 4 puntos, dependerá de lo que suceda con los otros dos seleccionados que están en los primeros puestos. Si el empate es contra los canaleros, la diferencia de gol será la que termine definiendo quien de los dos pasa.

Con 3 puntos o menos, las chances son cada vez menos y deberá esperar que Panamá sume lo mismo o menos. Luis Fernando Tena sabe que casi no hay margen de error si quieren clasificar a los cuartos de final de este torneo de Concacaf.