Mientras todavía no define si representará o no a la Selección de Guatemala, Arquímides Ordóñez vive un momento de incertidumbre en el FC Cincinnati. Desde que arrancó la temporada, el juvenil de 20 años no disputó ningún partido y necesita ritmo para seguir creciendo.

Para terminar con esto y que pueda continuar su evolución, el equipo estadounidense determinó que el delantero se vaya a préstamo a una institución del viejo continente. Lo anunció mediante un comunicado y dieron todos los detalles sobre su contrato.

¿Dónde jugará Arquímides Ordóñez en este 2024?

FC Cincinnati confirmó que Arquímides Ordóñez se irá a préstamo al Östersunds FK de la Superettan, Segunda División de Suecia. El legionario de Guatemala estará cedido en este club europeo hasta el 31 de diciembre del 2024.

Además, confirmaron que la cesión es sin cargo y con opción de compra, aunque no dieron la suma por la que podrían comprar al jugador de 20 años. Todo dependerá de como le vaya durante este año.

¿Cómo le fue a Arquímides Ordóñez en el FC Cincinnati?

Desde que debutó, Arquímides Ordóñez disputó 25 partidos con la camiseta del FC Cincinnati y anotó un solo gol. Además, fue parte del equipo filial en la MLS Next Pro, tercera división estadounidense, en donde se destacó con 13 goles en 24 participaciones.

¿Cómo le va al Östersunds FK, en donde jugará Arquímides Ordóñez?

La nueva temporada del Superettan comenzó durante el fin de semana pasado y el Östersunds FK, nuevo equipo de Arquímides Ordóñez, comenzó con una derrota por 1-0 ante Sundsvall. El equipo del legionario intentará conseguir el ascenso y el delantero podría ser una pieza clave para este objetivo.

