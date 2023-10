La Selección de Guatemala sigue recibiendo malas noticias previo a afrontar la Fecha FIFA de octubre en el que se jugará el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones, luego que se diera a conocer la baja de última hora de Matan Peleg quien era uno de los convocados.

¿Cuál es la razón de su ausencia?

Peleg dio a conocer en sus redes sociales que no puede salir de Israel debido a los problemas de guerra que se está viviendo, además, a esto se debe sumar que su esposa está en una etapa de embarazo avanzado por lo que no la dejará sola en esta dura etapa.

Actualmente en Israel varias familias se han refugiado, esto debido a las constantes explosiones y alertas de bombardeos en las diferentes calles del país, esto ante los ataques sorpresa de Hamás desde la Franja de Gaza que comenzaron la madrugada de este sábado.

¿Cuál fue el mensaje de Peleg?

“Lo que está pasando en el país no me permite irme. No puedo salir del país en un momento tan difícil y, principalmente, porque mi esposa está en un período de embarazo avanzado”, redactó el futbolista.

Guatemala tendrá que buscar a un sustituto para la defensa, la cual se ha visto afectada por la baja de Aarón Herrera, pero también por la duda de José Morales, quien acaba de superar una lesión.