La gestión de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala se ha caracterizado por tener varios partidos de preparación y también algunos microciclos de trabajo, pero estos han causado varias críticas debido a los inconvenientes que ha causado en los calendarios de la Liga Nacional.

La azul y blanco ha tenido varios encuentros de fogueo fueras de Fecha FIFA en los últimos años, los cuales la mayoría han sido organizados en el extranjero y que ha obligado a los clubes locales a ceder a sus futbolistas, sin importar que pierdan el ritmo en el campeonato local.

En esta Fecha FIFA no fue la excepción, porque Tena pidió a los jugadores de la Liga Nacional que se concentrarán una semana antes de lo estipulado, perjudicando a los clubes que tiene que dar a sus futbolistas y a esto se le debe sumar que el calendario continuará su actividad sin importar que haya ventana internacional.

El conflicto que ha creado Luis Fernando Tena

En este Torneo Apertura 2024 este problema no ha sido la excepción, tomando en cuenta que desde antes del inicio del certamen se han organizado juegos amistosos y el tiempo de descanso de los jugadores no ha sido el suficiente.

Incluso en la Asamblea General se solicitó por una parte de clubes que se redujera la cantidad de convocados por equipo, porque ante el poco espacio en el calendario era complicado reprogramar juegos, pero esto no fue aceptado y el inconveniente persiste.

Juegos reprogramados

Se debe mencionar que de la Jornada 7 está pendiente que se dispute el Cobán vs Municipal, de la 9 el Antigua GFC vs Mixco y de la 10 cambiaron de fecha los: Municipal vs Xinabajul, Mixco vs Cobán Imperial y Malacateco vs Comunicaciones.