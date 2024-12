Los errores de Sebastián Bini que costaron la eliminación de Municipal en los cuartos de final

Municipal fue eliminado de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de Guatemala, luego de perder 4-1 en la tanda de los penales por Antigua GFC, algo que sin duda fue un fuerte golpe para los seguidores, quienes tenían la ilusión del bicampeonato y no se pudo conseguir.

Bini cometió un nuevo error en lo que va de la temporada, en el duelo de hoy su equipo iba ganando 2-0 y se dejó empatar 2-2, luego no aprovechó que el rival se quedó con 10 hombres, pero todo se terminó de desbordar cuando decidió sacar a Alejandro Medina por Kenderson Navarro para que atajara en los penales.

Los errores de Sebastián Bini

Era la hora de la verdad para saber si Bini tocaba la gloria deportiva o caía al mismo infierno rojo. José Gálvez, José Ardón, Cristian Hernández y Romario Da Silva anotaron sus remates ante un inoperante Kenderson Navarro que pasó de noche la tanda de penaltis.

La apuesta de Bini por Navarro no resultó. Fue un error monumental del técnico sudamericano. Y ahora deberá asumir sus consecuencias. Desazón total en la afición roja se notó al finalizar el partido. Ya que Municipal entró en una racha negativa de no lograr triunfos, lo malo, que llegó en el momento menos inesperado.

Los números de Sebastián Bini no son buenos: No trascendió en Copa Centroamericana 2024 donde Municipal no superó ni la fase de grupos, perdiendo así una oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2025.

Municipal perdió la posibilidad de ganar la fase regular, y esta tarde, Sebastián Bini perdió la clasificación a semifinales al no aguantar un resultado y al experimentar en momentos importantes como lo fue el ingreso de Kenderson Navarro.

