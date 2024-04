En un vibrante encuentro, el Derby County, con Nathaniel Méndez-Laing como capitán por segunda vez consecutiva, logró un valioso empate 2-2 ante el Portsmouth, líder de la League One de Inglaterra. El aguerrido partido se disputó este martes en el Pride Park Stadium, en el único encuentro programado para la jornada.

El Derby County se puso en ventaja en dos ocasiones gracias a los goles de Joe Ward, quien marcó en el minuto 10 y en el minuto 67. Sin embargo, el Portsmouth no se rindió y logró empatar el marcador en ambas ocasiones gracias a los tantos de Abu Kamara en el minuto 25 y de Owen Moxon en el minuto 82.

Nathaniel Méndez-Laing se ha convertido en una pieza fundamental para el Derby County en su lucha por el ascenso a la Segunda División de Inglaterra. El costarricense ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo durante la temporada, aportando goles, asistencias y un liderazgo notable dentro del campo.

¿Cuál es el valor actual de Nathaniel Méndez-Laing en el mercado?

A pesar del buen rendimiento de Nathaniel Méndez-Laing en Inglaterra con el Derby County, su actual valor en el mercado es de 400.000 euros, siendo de los más bajos de toda su carrera.

Hay que tomar en cuenta también que en 2020 llegó a su valor más alto de mercado con un monto de 3 millones de Euros con la camiseta del Cardiff City Football Club.

¿Por qué es tan bajo el valor de Nathaniel Méndez-Laing?

Seguramente uno de los factores es por no jugar en la Primera División de alguna liga importante. Si bien el fútbol inglés en general es uno de los más organizados en todos los sentidos, no es lo mismo jugar en una primera categoría europea que en la League One. Además, con 31 años, el factor de la edad también podría influir.

¿Cuál es la situación actual del Derby County?

El Derby County empató 2-2 ante el Portsmouth, líder de la League One de Inglaterra, en un vibrante encuentro disputado este martes en el Pride Park Stadium. Con este resultado, el equipo de Nathaniel Méndez-Laing se mantiene en la segunda posición de la tabla con 82 puntos, a solo cinco puntos del líder y con un partido menos.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!